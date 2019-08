Napoli, Icardi è ancora possibile ma solo entro il 26 agosto: ecco perché

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La questione Napoli-Mauro Icardi non è ancora del tutto chiusa, ma se la risposta dell'argentino non arriverà entro il 26 di agosto, neanche l'eventuale sì di Maurito servirebbe per portarlo in Campania. Secondo Il Corriere dello Sport infatti, per chiudere un acquisto del genere, gli avvocati e i fiscalisti del polue guidato da Chiavelli, hanno bisogno almeno di una settimana di lavoro. Questo è un altro vantaggio per Paratici, che ha dunque almeno una settimana in più per convincere Zhang a far partire l'attaccante.