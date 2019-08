© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il vecchio pallino della dirigenza del Napoli ha un nome ed un cognome: Mauro Icardi, obiettivo di mercato da anni ormai. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono in vacanza, separati, ma continuano a controllare la situazione legata al mercato e a Icardi. I colloqui telefonici con Wanda Nara ultimamente sono stati frequenti, il Napoli è in pressing.

Sopralluogo - La moglie-agente del calciatore, inoltre, a fine giugno avrebbe anche effettuato un sopralluogo in città per visionare una mega villa a Posillipo, da 40 mila euro di fitto mensile, proprio in previsione di un eventuale approdo del bomber dell'Inter al Napoli. A riportarlo è Tuttosport.