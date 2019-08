Napoli, il club non molla James: Mendes pronto a muoversi lunedì

© foto di Imago/Image Sport

Il Napoli non molla James Rodriguez. In attesa di sapere se oggi Zinedine Zidane lo farà giocare contro il Valladolid, il club azzurro continua a cullare il sogno di poterlo acquistare. Come scrive Il Mattino infatti, l'agente del colombiano Jorge Mendes si muoverà nuovamente nella giornata di lunedì Perché Napoli o non Napoli il colombiano non può stare un altro anno a guardare gli altri giocare.