Napoli, il futuro di Milik appeso a una telefonata: dentro o fuori nei prossimi giorni

vedi letture

La priorità del Napoli in questo momento è quella di risolvere la situazione legata al futuro di Arkadiusz Milik. L'attaccante è in scadenza nel 2021 e gli azzurri non hanno intenzione di protrarre a lungo il discorso della possibile permanenza o dell'addio. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il club ha fissato nei prossimi giorni un appuntamento telefonico con l'agente del polacco per arrivare a una decisione definitiva. De Laurentiis e Giuntoli vogliono capire se c'è margine per una trattativa per il rinnovo, altrimenti il giocatore verrà messo sul mercato.