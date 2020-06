Napoli, il futuro di Milik è ancora un rebus: Giuntoli si cautela con Osimhen e Azmoun

vedi letture

Victor Osimhen del Lille e Sardar Azmoun dello Zenit. Sono questi i due nomi che il Napoli sta valutando nel caso in cui non arrivasse l'accordo per il rinnovo di Arkadiusz Milik. Quest'ultimo, infatti, ancora non ha deciso, ma il club azzurro - stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - si starebbe già proiettando ad una eventuale sostituzione.