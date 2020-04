Napoli, il primo colpo per Gattuso sarà... Lozano. ADL vuole rilanciare il messicano

In Messico - sottolinea La Gazzetta dello Sport - i connazionali di Hirving Lozano non sanno spiegarsi come la punta, che comunque aveva fatto brillare la nazionale in Russia ai mondiali, sia caduta in letargo. Il progetto che il Napoli sta varando, però, è chiaro: rilanciarlo e, se non ci fossero i tempi tecnici (come appare probabile) non tenerlo sul mercato perché non ha intenzione di svenderlo. In pillole, Lozano lascerebbe il Napoli per non meno di 35 milioni (poco trattabili), ma visto che quanti sondano il club per avere il suo cartellino offrono meno della metà, si lavora per rilanciarlo. Fino ad oggi, contatti concreti nessuno, anche perché se in Italia si riesce a vedere una timida luce, altrove (Spagna compresa) sono tutti alle prese col pieno dell'emergenza Coronavirus tra pandemia e bilanci, coi rischi di una ripartenza del calcio ovunque difficile. De Laurentiis comunque ha fatto i suoi calcoli: Lozano al centro del progetto.