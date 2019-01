Napoli, il PSG fa sul serio per Allan ma solo una follia può portarlo via

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'arrivo ieri a Castelvolturno dell'agente di Allan, Juan Gemelli, ha a tutti gli effetti fatto partire la trattativa col PSG. Una prima proposta è stata rifiutata, anche perché il brasiliano per il Napoli è incedibile, e soltanto un'offerta indecente o comunque fuori mercato - per intenderci di poco inferiore ai 100mln di euro - può portare il club azzurro a cambiare la propria decisione ed a quel punto procedere col trasferimento. Più che altro perché in vista di giugno ci sarebbe un pesante adeguamento dell'ingaggio da corrispondere ad Allan, che ha rinnovato la scorsa estate per circa 3mln, ma che a Parigi guadagnerebbe non meno di 6-7mln di euro.

A quelle cifre il Napoli potrebbe aprire ad una discussione col PSG più che altro sulla formula dell'operazione. Una dilazione del pagamento, in modo da non appesantire il bilancio in corso dei parigini, già sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa, ma distribuire la cifra almeno su due stagioni con un prestito con obbligo, se non più a lunga scadenza. E proprio temendo un rilancio pesante, il club azzurro s'è cautelato bloccando Nicolò Barella, classe '97 da tempo nel mirino del Napoli che si spingerebbe fino a 40mln di euro con un ricco ingaggio al giovane talento della nazionale. A sua volta il Cagliari lavora all'eventuale sostituzione. Avvicendamento che comunque resta molto complesso in questa finestra di gennaio e che può andare in porto solo con l'ennesima follia di mercato del PSG.