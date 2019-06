Napoli, il PSG torna alla carica per Allan ma 60 mln di euro non bastano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la trattativa imbastita nel mese di gennaio, il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Attualmente in ritiro con la selezione verdeoro, il calciatore classe '91 resta il primo obiettivo del club campione di Francia per rinforzare la sua linea mediana.

Il Napoli, scrive il 'Corriere dello Sport', nei recenti contatti ha però già chiarito la sua posizione: serve un'offerta di 100miloni di euro, o una cifra molto vicina, per aprire un tavolo di trattativa. I 60 milioni di euro che il PSG vorrebbe investire per il cartellino di Allan non bastano per chiudere l'affare.