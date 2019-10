Napoli, il rinnovo di Ancelotti rinviato di qualche settimana

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti non ha intenzione di trattare il proprio rinnovo di contratto in un momento così delicato della stagione del Napoli, soprattutto dopo le dichiarazioni per certi versi shock del presidente De Laurentiis un paio di giorni fa. Del suo eventuale prolungamento (gli mancano altri due anni di accordo) se ne parlerà tra tre settimane o forse addirittura con l'inizio del nuovo anno. "Ho sempre detto che a Napoli sto bene" ha dichiarato, chissà se alle parole seguiranno i fatti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.