Contro l'Udinese è tornato al gol Dries Mertens ed è stato uno degli aspetti più positivi della serata partenopea. Il belga è stato elogiato da Carlo Ancelotti anche nelle partite precedenti, in cui non s'è fatto condizionare dal lungo digiuno risultando determinante anche come assist-man (ben 11 in stagione), ma contro i friulani ha finalmente coronato col gol un'ottima prova che dà grande fiducia anche per quello che potrà essere da qui alla fine della stagione in prospettiva soprattutto Europa League.

Il momento di Mertens resta però particolare. Al di là dei rumors cinesi smentiti e quelli sul futuro rinviati, il belga ha iniziato la stagione da attaccante centrale, reduce dai numeri incredibili della gestione Sarri ma vivendo invece alti e bassi nell'alternanza con Milik. Col passare dei mesi, però, nel gioco in verticale di Ancelotti s'è dimostrato indispensabile un attaccante fisico come il polacco e, parallelamente, il momento di calo di Insigne ha rivoluzionato un po' le carte in attacco. Mertens ha trovato spazio più che altro da seconda punta, svariando di più sul fronte offensivo come fatto del resto per tutta la sua carriera: prima l'esclusione di Insigne contro il Salisburgo, poi l'infortunio muscolare che lo terrà fuori ancora una quindicina di giorni, hanno restituito al Napoli un attaccante di nuovo in condizione fisica e mentale per lo sprint finale.