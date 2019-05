© foto di Insidefoto/Image Sport

"Lorenzo rimane a Napoli e vuole anche prolungare anche il contratto". Lo ha detto Mario Darone, il suocero di Lorenzo Insigne, intervenendo ai microfoni di Canale 8. "Credo che debba ritornare a giocare come faceva a Pescara, più libero mentalmente. Con la moglie hanno appena preso casa a Napoli, non c'è motivo per andare altrove", ha detto ancora il papà della moglie del capitano azzurro.