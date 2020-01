© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una pazza idea del Tottenham: scambio di prestiti tra Fernando Llorente e Jan Vertonghen. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna de La Repubblica, che spiega come il club londinese abbia messo sul piatto il prestito del difensore (in scadenza di contratto) per avere in cambio il prestito dell’attaccante che ha già vestito la maglia degli Spurs. Al momento, secondo il quotidiano, il Napoli non pare però essere interessato.