Napoli, Ilicic allo scoperto: c'è anche lui tra gli obiettivi in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo i chiacchieratissimi Lozano e James Rodriguez. Il Napoli per l'attacco lavora parallelamente su più piste e più avanti capirà quale operazione poter effettivamente chiudere dalla lista degli obiettivi, a partire da quelle in cima alla lista di Ancelotti per poi scendere tra i nomi comunque indicati dal tecnico. Tra questi c'è anche quello di Josip Ilicic: è notizia di settimane fa l'accordo verbale tra il Napoli e l'entourage, per un triennale da circa 2,2mln di euro a stagione, ma la trattativa sembrava tramontata alle parole del presidente dell'Atalanta: "Ilicic e Gomez? Restano al 100%, sono sotto contratto". In realtà, nonostante l'approdo in Champions, la conferma di Gasperini e la volontà del club bergamasco, il giocatore - in scadenza di contratto nel 2020 - attende garanzie per quanto riguarda il proprio accordo ma anche i programmi di rafforzamento della prossima stagione. Ed è stato lui stesso, pubblicamente, a svelarlo.

Intervistato dal ritiro della nazionale da 'Ekipa24', Ilicic ha riacceso i fari sul suo futuro e sulla possibilità di un trasferimento al Napoli: "Resto all'Atalanta con un notevole rafforzamento per competere per i titoli, voglio questo livello. Se l'Atalanta può darmelo, sarò contento, in caso contrario affronterò nuove sfide - le parole di Ilicic -, all'Atalanta tutti vogliono tenermi, ma non ho molto tempo per giocare al livello più alto e devo giocarmi tutte le possibilità. Ho bisogno di garanzie per la direzione che voglio: giocare ai massimi livelli, combattere per i trofei. Quest'anno abbiamo giocato con 13 giocatori, resterei con una squadra diversa, con 30 giocatori di alta qualità. Non so cosa succederà, ho offerte da squadre del livello che mi interessa. Non ho detto sì a nessuno, ma neanche no". Alla domanda precisa sui contatti col Napoli: "Non ho firmato nulla, si sta semplicemente parlando. Nei prossimi giorni il mio manager andrà ad una riunione con l'Atalanta, vedrà quali sono i loro piani. Sapremo quale sarà la migliore soluzione per me". Ed ancora: "Non nascondo che voglio restare in Italia, questo è il mio obiettivo. Sono interessato solo ai migliori club. L'Atalanta è finita in alto, andrò via solo per andare più in alto. Non voglio fare nomi, ma i giornali italiani stanno facendo un buon lavoro".