Napoli, in attesa di Icardi e Llorente arriva il talento Campana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi e Fernando Llorente sono i due obiettivi principali per l'attacco del Napoli, che nel frattempo si è mosso per bloccare Leonardo Campana, attaccante classe 2000 del Barcellona SC, club ecuadoregno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli ha offerto 5 milioni per il cartellino del giocatore e l'operazione è vicinissima alla chiusura. Campana è considerato uno dei talenti migliori del calcio sudamericano.