Napoli, in campo attendendo la data della ripresa: domani l'ottavo tampone

E' arrivato il giorno della verità. Anche l'Italia, finalmente, quest'oggi scioglierà le riserve in merito alla ripartenza della Serie A, in un senso o in un altro, dopo che ormai tutti i più grandi campionati europei hanno già svelato data e calendario per ripartire. Nel tardo pomeriggio il ministro dello sport Spadafora svelerà le carte con i vertici di Federazione e Lega, dando probabilmente il via alla ripartenza (il 13 o il 20 giugno), ma l'attesa delle società è per capire se ci saranno novità sul protocollo. Proprio alla vigilia c'è stato un caso (da confermare) al Bologna e, senza una modifica al protocollo da parte del comitato tecnico-scientifico, il campionato sarebbe già a rischio. Se fosse ripreso, ora i rossoblù sarebbero costretti a fermarsi per due settimane sfalsando il calendario.

Attendono novità anche dalle parti di Castel Volturno. Sarà già terminato l'allenamento odierno quando avrà inizio la riunione decisivo dei vertici del calcio mentre domani è previsto l'ottavo tampone, il secondo settimanale, per squadra e staff. Finora in casa Napoli sono sempre risultati tutti negativi. "La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con torello seguito da riscaldamento su circuito. Successivamente seduta aerobica ed esercitazioni tattiche per reparti. Chiusura con lavoro tecnico", il report di ieri diramato dal club. Gattuso dopo il lavoro sul possesso dei giorni scorsi ha aggiunto anche il lavoro tattico per reparti, come dei veri e propri allenamenti a pochi giorni dalle partite. L'obiettivo è riattivare la squadra da ogni punto di vista, a meno di un mese dal possibile ritorno in campo.