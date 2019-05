Napoli in controllo del match, Cagliari attento in difesa: 0-0 al 45esimo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un buon Napoli, un Cagliari attento. E' finito 0-0 il primo tempo al San Paolo in una gara valida per la 35esima giornata di Serie A. La squadra di Carlo Ancelotti ha avuto occasioni a disposizione, in un paio di circostanze è andato a un passo dal gol. Ma non è riuscito fin qui a sbloccare il match in un clima surreale, silenzioso, con soli 15mila tifosi sugli spalti.

Ancelotti ha optato per un 4-4-2 molto offensivo. Verdi e Younes gli esterni di centrocampo di una squadra che ha costantemente tenuto il possesso palla, ma è apparsa troppo timorosa negli ultimi 20 metri. L'occasione da gol più importante è arrivata poco dopo il quarto d'ora, è nata sugli sviluppi di un corner ed è stata firmata dall'ex Ajax Younes: tiro fuori di un soffio, che per un soffio non è stato deviato da Koulibaly.

Poi tanto possesso palla, per lunghi tratti anche abbastanza sterile contro un Cagliari che ha badato principalmente a difendere in modo compatto nonostante Cerri e Pavoletti schierati insieme dal primo minuto. Barella schierato tra le linee ha faticato a trovare gli spazi giusti per imbeccare gli attaccanti e il risultati prodotto è stato un Meret che, fin qui, è stato spettatore non pagante.

