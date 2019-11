© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Napoli, riporta Sky, c'è la volontà di ricucire lo strappo fra i giocatori e la società. Dopo "l'ammutinamento" da parte della squadra, che si è rifiutata di andare in ritiro dopo la sfida con il Salisburgo, sono arrivate le tanto attese multe da parte di Aurelio De Laurentiis. C'è un lavoro diplomatico in corso per arrivare una tregua. In programma c'è anche un faccia a faccia con De Laurentiis a Napoli, prima della partita contro il Bologna, in programma domenica alle ore 18.