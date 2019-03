Napoli, inamovibile anche per Ancelotti: Callejon ed il messaggio ad ADL

© foto di Insidefoto/Image Sport

Passano gli allenatori, ma Josè Callejon resta inamovibile. Arrivato con Rafa Benitez, con addirittura 20 gol realizzati alla prima stagione in Italia, il rendimento dell'attaccante è rimasto costante negli anni superando sempre la doppia cifra. Come nel triennio di Sarri che più volte l'ha definito l'equilibratore tattico della sua squadra. Con entrambi i tecnici ha saltato due partite di campionato in cinque anni, a conferma anche delle qualità fisiche fuori dall'ordinario. Ed è bastato poco tempo - nonostante i tanti rumors estivi - anche ad Ancelotti per ritenerlo indispensabile tatticamente, al punto da indicarlo come il giocatore del suo Napoli che immagina un giorno possa fare l'allenatore.

Qualcosa è cambiato in realtà con Ancelotti perché lo spagnolo agisce da esterno in un 4-4-2 e quindi più lontano dalla porta. Non a caso le reti in stagione sono appena quattro, ma con una buona continuità nell'ultimo mese, ma sono aumentati in maniera esponenziale gli assist che sono già 12 in questa stagione. Giocatore intelligente, sempre al top fisicamente, ma soprattutto generoso che non s'è fatto condizionare dalla mancanza del gol, continuando a giocare per la squadra. E ieri il classe '87, diventato vice-capitano del Napoli, ha mandato un messaggio chiarissimo a De Laurentiis per rinnovare il proprio contratto (scadenza 2020) e chiudere la carriera a Napoli: "Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta. Le mie figlie sono napoletane, la grande parla anche il napoletano. La gente mi vuole bene, mi abbraccia per strada e vuole che resti qui. Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un accordo". Un'intesa che su spinta anche di Ancelotti non sarà difficile trovare.