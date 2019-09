Napoli, incontro Giuntoli-Ramadani: il rinnovo di Maksimovic è vicino

© foto di Insidefoto/Image Sport

La rosa del Napoli vale 625 milioni, 60 milioni in più, soltanto la Juventus è davanti con un organico che vale 864 milioni di euro. Il Napoli ha costruito la sua forza sul mercato con la gestione dei movimenti in uscita riuscendo a non cedere nessun giocatore di prima fascia. E adesso - sottolinea il Corriere del Mezzogiorno - la sfida per dare seguito al percorso di crescita è nei rinnovi dei contratti.

L'estate di Nikola Maksimovic - In questo senso, l’estate di Nikola Maksimovic è stata complessa, il difensore serbo dovrà convincere Ancelotti. La stagione è lunga, ci sarà modo di trovare spazio, Maksimovic rappresenta una soluzione anche nel ruolo di terzino destro, come avvenne nel percorso in Champions League della scorsa stagione. La negoziazione per il rinnovo del contratto è stata tortuosa ma il Napoli ha rifiutato proposte dall’estero per Maksimovic, in virtù anche della cessione di Chiriches sta insistendo per prolungare l’intesa in scadenza nel 2021.

Incontro Giuntoli-Ramdani - Dopo una fase conflittuale, è tornato il sereno, qualche settimana fa c’è stato anche un incontro a Napoli tra Giuntoli e Ramadani e il rinnovo del contratto adesso è in via di definizione, le parti sono molto vicine all’accordo, l’ingaggio dovrebbe superare i 2,5 milioni di euro con i bonus.