Napoli, Insigne cambia agente e cita Rocco Hunt: "È nu juorn buon"

Cambio di agente per Lorenzo Insigne. In giornata, è stato reso noto l’arrivo del capitano del Napoli, dopo la separazione da Mino Raiola, nella scuderia di Vincenzo Pisacane. Lo stesso Insigne, via Instagram, ha celebrato la firma, citando per l’occasione anche il rapper salernitano Rocco Hunt: “Sono felice e orgoglioso di annunciare l’inizio di una nuova avventura. Today is a good day o meglio e’ nu juorn buon!”.