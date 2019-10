Napoli, Insigne in tribuna. Giuntoli: "Non capisco tutto questo scalpore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dalla partita di Champions League con il Genk ha parlato a Sky Sport: "Insigne in tribuna? Onestamente tutto questo scalpore non deve esserci. Abbiamo una rosa di buonissimi calciatori. La regola dei 18 giocatori un po' ci condanna, abbiamo tanti ragazzi che possono e vorrebbero giocare. Ancelotti ha scelto una squadra più accorta, con un centrocampo più robusto. E in panchina ha optato per due attaccanti puri: uno fisico e un piccolino come Mertens. Scelta tecnica, tattica, niente di che. A testimonianza di una rosa molto valida".

Come l'ha presa Insigne? "E' tranquillo".

Siamo sicuri? "Sì, sì".

Quali sono i talenti del Genk da seguire? "Loro da tempo sanno pescare bene nei giovani. Hanno sempre prodotti interessanti. Hanno Berge, '98, dotato di gran fisico. Lukumi, '98, colombiano. Anche Maehle. E' una squadra molto interessante, da prendere con le pinze".

Com'è l'umore di Milik? "Milik ha passato un'estate un po' tribolata, aveva un problemino che non riusciva a smaltire. Adesso sta bene, si sta allenando bene e Carlo l'ha premiato facendogli giocare questa partita".