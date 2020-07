Napoli, Insigne: "Mi ispiro a Del Piero. Totti voleva essere il mio agente, ma ho rifiutato"

Quand'era piccolo, Lorenzo Insigne ammirava i colpi di Alex Del Piero e prendeva ispirazione. Facile, dunque, dire a chi si ispira il capitano del Napoli, che lo rivela anche nell'intervista di oggi al Corriere della Sera: "Del Piero, a lui mi ispiravo da ragazzino: il tiro a giro nasce guardando e riguardando le sue perle. Totti mi inviò un messaggio per diventare il mio agente. Gli dissi serenamente che avrei fatto altre scelte".

Il messaggio di Totti arrivò nello stesso periodo in cui Insigne stava valutando di salutare Mino Raiola (l'ha fatto qualche settimana dopo, passando all'agenzia di Vincenzo Pisacane). Insigne torna sul rapporto col procuratore italo-olandese: "Non c’entra il calcio né, come ho sentito dire, perché con lui dovevo andar via da Napoli. È stata una decisione personale".