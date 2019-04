Napoli, Insigne ormai è un caso: l'addio è sempre più probabile

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il possibile addio di Lorenzo Insigne sarà senza dubbio il tema in casa Napoli da qui ai prossimi mesi. Nelle ultime settimane gli eventi hanno mutato un quadro ben definito ed il giocatore che sembrava più solido in maglia azzurra è diventato quello con maggiori possibilità di partenza. Il calo di rendimento del girone di ritorno, il peso della fascia da capitano ereditata a stagione in corso, le giocate sempre più complesse quasi a sfidare il pubblico e quella poca serenità in campo, fanno parte indubbiamente di un quadro frutto di un malessere dovuto anche alla percezione chiara di un futuro non più così azzurro.

L'intervista di qualche mese fa, in cui non ha chiuso ad un addio, ha rispolverato certe tensioni con la piazza che in realtà non gli ha mai perdonato certe reazioni ai fischi e soprattutto la scelta di legarsi a Mino Raiola, nemico giurato di un po' tutte le tifoserie ma in particolare di quella partenopea già da quando con uscite quotidiane provò - in uno dei pochi casi senza risultati - a rompere il legame tra Hamsik e la maglia azzurra. I fischi al momento del cambio con l'Arsenal, inoltre, hanno confermato un aspetto che Insigne non ha mai digerito già dai tempi di Paolo Cannavaro capitano: il trattamento diverso per i napoletani che vestono la maglia azzurra con le relative pressioni ed aspettative ed il parallelo con i compagni di squadra a cui invece viene perdonato un po' tutto. E stavolta anche la poca comprensione dell'allenatore per il cambio subito dopo un errore sotto porta - anche se il cambio con Younes era pronto da diversi minuti - potrebbe incidere fortemente sul bisogno di fare un'esperienza altrove, probabilmente all'estero. Una situazione cambiata diametralmente proprio in prossimità dell'incontro - fissato da tempo - tra il club e Raiola.