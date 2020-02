vedi letture

Napoli, Insigne: "Per come s'è messa la stagione la Coppa è importante"

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, non sarà titolare stasera nel match di Coppa Italia con l'Inter, ma nel pre-partita ne ha parlato a Rai Sport: "E' importante perché dopo questa stagione può essere un gran traguardo vincere la Coppa. Ora però dobbiamo pensare a stasera, non già alla finale. C'è questa partita e dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile, solo così potremo arrivare in finale".