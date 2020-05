Napoli, inviata la bozza del rinnovo agli agenti di Zielinski. Si tratta anche con Insigne

I documenti per il rinnovo di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli sono stati inviati agli agenti dei calciatori che appena sarà possibile arriveranno in Italia per mettere tutto nero su bianco e dare il via libera alla firma del polacco. L'entità dell'ingaggio sarà superiore ai 4 milioni a stagione raggiungendo così i top della rosa azzurra. Avviati anche i primi contatti per il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne, che però verrà trattato con maggiore calma rispetto a Mertens e lo stesso Zielinski perché l'attuale scadenza è nel 2022. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.