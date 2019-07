Napoli-James: accordo sul maxi ingaggio. Distanza col Real sulla formula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo le cifre, da 42 a 40 milioni di euro. Napoli e Real Madrid, spiega Il Mattino oggi in edicola, trattano anche sulla formula del passaggio di James Rodriguez in azzurro. Jorge Mendes ha ribadito al club campano la volontà del giocatore. Il giornale snocciola anche le cifre dell'ingaggio sulle quali ci sono intese totali: 6,5 milioni a stagione, stipendio più ricco di casa azzurra. Le formule, poi: il Napoli vuole dilazionare il pagamento, il Real vuole pagamento cash subito.