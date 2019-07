Eppur si muove. Il Napoli in queste ore cercherà di dare una scossa alla pista James Rodriguez, per tentare di dare nuova linfa alla più importante pista di mercato di questa estate. Come riporta Il Mattino il Real Madrid ha chiesto un incontro a Jorge Mendes, agente del colombiano, per avere l'esatta posizione del giocatore nei confronti della pista partenopea.

Il Napoli è forte di un accordo con lo stesso Mendes per lo sbarco al San Paolo del Colombiano. L'ex Bayern Monaco, però, nei giorni scorso ha manifestato la volontà di sposare il progetto dell'Atletico Madrid che, dopo la cessione di Correa al Milan, avrebbe la liquidità necessaria per bussare alla porta dei rivali blancos per chiedere il cartellino del giocatore.