Napoli, James Rodriguez conta di tornare in campo con il Real il 7 agosto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importanti novità sul conto di James Rodriguez, trequartista del Real Madrid conteso tra Napoli e Atletico Madrid, direttamente dall'edizione colombiana di Marca. Come si legge, il calciatore ha ricominciato ad allenarsi in gruppo al rientro delle vacanze da una decina di giorni e, se non dovessero arrivare nuovi aggiornamenti di mercato, conta di scendere in campo il 7 agosto nella sesta amichevole pre-stagionale, quella contro gli austriaci dell'RB Salisburgo.