Napoli-Juve, questa volta solo tre cambi per Sarri: "bruciate" le due sostituzioni extra

Dai tre cambi contemporanei contro il Milan (“ho fatto una cazzata”) ai soli tre cambi in assoluto questa sera contro il Napoli. Cambio di rotta per Maurizio Sarri: l’allenatore della Juventus ha inserito, in tre finestre diverse, Danilo, Bernardeschi e Ramsey (rispettivamente per Douglas Costa, Pjanic e Cuadrado). In questo modo, ha di fatto “bruciato” la possibilità di effettuare cinque cambi in totale, mentre la partita si avvia ai minuti finali.