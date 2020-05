Napoli, Koch nome valido per la difesa: con 15 milioni può arrivare in azzurro

Robin Koch è un obiettivo del Napoli per il reparto arretrato della prossima stagione. Il club azzurro potrebbe portare il difensore del Friburgo in Serie A per 15 milioni di euro, visto il suo contratto in scadenza nel 2021, e se Rrahmani non dovesse bastare i partenopei sono pronti all'affondo.