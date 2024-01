Ufficiale Robin Koch resterà all'Eintracht. Il nazionale tedesco firma fino al 2027

L'Eintracht Francoforte ha annunciato che Robin Koch ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Il difensore tedesco è arrivato in estate dal Leeds in prestito oneroso ma aveva il contratto in scadenza con il club inglese.

Questo il comunicato: "Il centrale, alto 1,91 metri, è uno dei titolari e finora ha giocato 23 partite ufficiali con il club - tutte dal primo minuto -, firmando tre gol e due assist. Nella sua carriera fino ad oggi, Koch ha collezionato 96 presenze in Bundesliga con Friburgo e Francoforte e 73 nella Premier League inglese con il Leeds United. Finora ha collezionato otto presenze con la nazionale tedesca".

Il direttore sportivo Markus Krösche ha affermato: “Il fatto che Robin sia impegnato a lungo termine con l’Eintracht è un segnale forte. Sappiamo cosa cerchiamo da lui: è uno dei giocatori migliori ed è stato un interprete importante fin dalla sua prima partita con noi. Il suo atteggiamento altamente professionale lo rende un modello per molti, soprattutto per i giovani. Siamo molto lieti che continueremo insieme il nostro percorso”.

Robin Koch ha invece dichiarato: “Sono molto soddisfatto dei miei primi mesi all'Eintracht, mi diverto molto ogni giorno e mi sento incredibilmente a mio agio qui. Tutto è andato come speravo. Pertanto è logica conseguenza per me e per la mia carriera prolungare il contratto oltre la durata del prestito. Voglio restare qui e vincere. Abbiamo ancora molto da fare e sono molto fiducioso che raggiungeremo i nostri obiettivi".