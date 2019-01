Napoli, Kouamè in standby: s'è aperto uno spiraglio per Lozano

© foto di Imago/Image Sport

In pochi mesi Carlo Ancelotti ha cambiato volto al Napoli. Dal modulo agli interpreti, senza trascurare la filosofia di gioco da variare anche in base agli avversari. Per questo il tecnico azzurro la prossima estate modellerà la rosa in base alla sua idea di calcio. Spesso il Napoli difende basso, di squadra, ed ha molto più campo da prendere. Non a caso tra le prime idee c'è quella di aggiungere un attaccante di gamba, come si usa dire di questi tempi, più che contropiedista. Anche per questo il club ha individuato Cristian Kouamè, classe '97 del Genoa tra le sorprese di questo campionato. La trattativa sembrava sul punto di chiudersi, ma ora vive una fase di standby col Napoli che non va oltre i 20mln, bonus compresi, mentre il Genoa chiede 25mln. Non una distanza insormontabile, ma il Napoli più che altro sembra temporeggiare.

Parallelamente infatti lavora per un altro giocatore di passo, ma decisamente più pronto. Un profilo che potrebbe prendere all'occorrenza anche l'eredità di Mertens e che evidentemente fino a poche settimane fa riteneva irraggiungibile: si tratta di Hirving Lozano, classe '95 del PSV e della nazionale messicana con cui s'è messo in mostra nell'ultimo mondiale. Seconda punta o attaccante esterno, ma con una valutazione più alta - circa 40mln di euro la cifra fissata dal club olandese - ed il Napoli avrà un incontro con l'agente Mino Raiola per capire la reale possibilità di bloccarlo adesso in vista dell'estate, in modo da anticipare la concorrenza, cresciuta ulteriormente dopo il girone di Champions disputato col PSV. Il Napoli per abbassare le richieste di una decina di milioni potrebbe usare come contropartita anche Amin Younes, arrivato a parametro zero ma che proprio in Olanda è esploso con la maglia dei rivali dell'Ajax.