Napoli, Koulibaly festeggia sui social: "Le finali si giocano per vincerle"

"Le finali si giocano per vincerle" è il messaggio che Kalidou Koulibaly ha affidatoa Twitter dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus: "Emozione immensa: sono felice. Napoli meritava una gioia come questa".

🏆 Le finali si giocano per vincerle.

Emozione immensa: sono felice. #Napoli meritava una gioia come questa 💙

Finals are meant to be won.

Huge excitement: I am happy. #Napoli deserved a beautiful win like this one 💪🏿 #CoppaItalia 🇮🇹 #NapoliJuve 💙 #KK ⚽️ #blacklivesmatter pic.twitter.com/Qm5048ucfl

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) June 17, 2020