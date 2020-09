Napoli, Koulibaly più vicino alla permanenza: come cambierebbe il mercato in entrata

Non si sblocca la situazione di Kalidou Koulibaly. Il Napoli quest'estate ha pianificato a tutti gli effetti la cessione del difensore, ormai alla soglia dei 30 anni, cedendo sulla valutazione degli ultimi anni che è stata a tripla cifra e poi intorno ai 90mln di euro. Complice la crisi post-Covid, nessuno è arrivato neanche a sfiorare la soglia dei 70-75mln di euro che avrebbe fatto cedere De Laurentiis e così i difensore è rimasto agli ordini di Rino Gattuso che ha ammesso di "sperare egoisticamente" che il club non venga accontentato, in modo da tenersi uno degli interpreti più forti nel suo ruolo che, almeno dalla prima uscita, sembra poter riscattare l'ultima stagione negativa.

Il mancato addio di Koulibaly, ogni giorno sempre più probabile, rallenta ogni possibile movimento in entrata. Non solo per la sostituzione, con i nomi di Sokratis e Senesi sempre in prima fila, ma anche per altre caselle da coprire o rinforzare per accontentare Gattuso. La permanenza del difensore cambierebbe i piani soprattutto per il sesto centrocampista per completare la rosa: niente investimento oneroso, ma più che altro un giovane da far inserire e valorizzare, completando almeno numericamente il reparto. Un prestito con riscatto anche per un altro offensivo - Insigne, Politano e Lozano sono i giocatori presi in considerazione dal tecnico sulle corsie - ma in quel caso solo dopo aver piazzato Younes, Ounas e Ciciretti. Un mercato a tutti gli effetti a costo zero per le alternative e che in realtà non dispiacerebbe a Gattuso, pur di tenersi il suo top player al centro della difesa.