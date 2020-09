Napoli, Koulibaly si allontana dal City? Offerta per Gimenez dell'Atletico: 89 milioni più bonus

Clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna: secondo quando riportato da As il Manchester City avrebbe formulato un'offerta di 89 milioni di euro, più 5 di bonus, all'Atlético Madrid per José Maria Gimenez. Il difensore uruguayano, 25 anni, ha una clausola da 120 milioni di euro. Acquistato nel 2013 per soli 900mila euro, porterebbe nelle casse dei colchoneros una enorme plusvalenza. Una manovra di mercato che allontanerebbe a questo punto Kalidou Koulibaly dai citizens, tanto che il senegalese ha aperto a una permanenza in azzurro. Sempre As riporta che le trattative fra Txiki Beguiristain, ds del Manchester City e il CEO dell'Atlético, Miguel Angel Gil Marin, sono iniziate.