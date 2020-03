Napoli, l'ex Albiol: "Mertens e Callejon? Sono dei grandi, ma la loro sarà una scelta di vita"

"Italia e Spagna sono i Paesi più colpiti e in difficoltà: e sì, dobbiamo restare uniti e andare avanti mano nella mano. Tutti noi. Tutto il mondo contro questo casino". A parlare al Corriere dello Sport è Raul Albiol, difensore ex Napoli oggi al Villarreal, che si sofferma però anche sul futuro di alcuni azzurri: "Mertens e Callejon in scadenza? Dries è un fenomeno, è speciale. E’ un top, un crack: anche con Benitez entrava dalla panchina e ti cambiava la partita. E’ sempre parso chiaro che fosse diverso dagli altri, a prescindere dal record di gol: tutti vogliamo vederlo ancora con la maglia del Napoli, me compreso, ma è ovvio che la scelta spetta a lui. E sarà una scelta di vita".

Anche Callejon è un grandissimo - prosegue Raul Albiol - ma come Dries, José non ha più 22 anni e deve fare una scelta complessiva, familiare. Comunque, ora è impossibile parlare di mercato".