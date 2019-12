Napoli, la Curva A protesta: "Non seguiremo più le gare al San Paolo"

La tifoseria organizzata del Napoli prende posizione, sui tanti provvedimenti arrivati dalle autorità in questa stagione. Come riporta TuttoNapoli, un volantino a firma Curva A è stato distribuito in queste ore, con il seguente messaggio: "Mai ci saremmo aspettati che anni di amore incondizionato venissero ripagati con multe e sanzioni per un posto diverso rispetto all’abbonamento o per un lancia cori che cerca di incitare la curva a sostenere i colori, quei colori che non abbiamo mai tradito e sempre sostenuto in maniera trasparente per decenni senza alcun interesse secondario.

La nostra Curva, infatti, è lontana dalle logiche opache che hanno riguardato alcune realtà ed ha sempre preteso di poter sostenere la MAGLIA predicando il RISPETTO di essa da parte di chi la indossa.

Questa volta, però, ci sentiamo di dover rappresentare ‘l’istanza di un popolo’ che con un lungo stillicidio si sta cercando silenziosamente di eliminare dal Nostro amato San Paolo, e vogliamo comunicare che non assisteremo più alle partite casalinghe del Napoli fino a quando a noi e alla nostra gente non sarà garantita la libertà di sostenere i colori rispettando chiaramente la legge ma facendolo con l’aggregazione e le modalità che hanno sempre contraddistinto il sentimento spontaneo del nostro popolo.

Ci vogliono clienti a teatro. Facciamoci rispettare".