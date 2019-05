Napoli, la famiglia Lozano in città: incontro con Ancelotti

© foto di Imago/Image Sport

Hirving Lozano al Napoli? È ancora presto per dirlo: la trattativa è lunga, il PSV chiede almeno 40 milioni di euro e in pressing vi sono sia il Manchester United che il PSG (che deve però prima cedere Di Maria). Nel frattempo, però, a Napoli si sono visti i Lozano. La famiglia del messicano classe '95, scrive Il Mattino, ha approfittato della presenza in città di Mino Raiola per visitare le bellezze del capoluogo campano. E non solo: vi sarebbe stato un incontro con Carlo Ancelotti, che ha ribadito la stima nei confronti del giocatore. Complimenti incassati, ma senza sbilanciarsi: Raiola aveva infatti già trovato un accordo di massima col PSG, che per ora tentenna.