Napoli, la settimana dei primi annunci: si può iniziare con Osimhen

E' ancora lunga la strada per Barcellona. Rino Gattuso prova faticosamente a tenere la squadra concentrata su un campionato che per il Napoli rappresenta ormai solo un lungo avvicinamento alla sfida di Champions. Per trovare le motivazioni varia da un avversario come il Sassuolo paragonato al Barcellona ad una punzecchiatura sul clima vacanziero in città ("Napoli non ci aiuta, è piena di posti bellissimi ed è dura stare a casa con sole, isole e barche"), ma l'obiettivo in queste due ultime gare sarà solo di gestire la rosa ed evitare di accumulare stanchezza e sovraccarichi muscolari. Nel frattempo la società è proiettata a capofitto sul mercato, provando a definire l'operazione Victor Osimhen, la più costosa della storia del club per colmare quella casella del vero bomber d'area che insegue dal post-Higuain.

La settimana che inizia sarà infatti quella degli annunci. La firma del classe '98 del Lille c'è già stata, tant'è che da ieri l'attaccante nigeriano è tornato in patria per trascorrere un po' di vacanze, e si prosegue in queste ore a definire tutti i dettagli di una maxi-operazione da circa 60mln di euro, bonus compresi, in cui potrebbe rientrare anche il terzo portiere Karnezis (se dovesse accettare) e probabilmente anche un'intesa sulla parola per il difensore Gabriel (da definire in un secondo momento, in caso di un addio di Koulibaly al momento tutt'altro che certo). Parallelamente si lavora anche per Boga (con Under come alternativa) ed all'uscita da sbloccare di Milik. Sono ormai maturi i tempi anche per gli annunci di diversi rinnovi di contratto: a partire da quelli per Piotr Zielinski e Nikola Maksimovic, ma la settimana scorsa sono stati raggiunti anche gli accordi per rinnovare ed adeguare i contratti di Mario Rui e Di Lorenzo. Un lavoro frenetico e senza sosta su più tavoli che ha fatto slittare - probabilmente al ritiro di Castel di Sangro - il rinnovo Rino Gattuso, scontato e dato per fatto comunque da entrambe le parti.