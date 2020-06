Napoli, la tristezza di Castel Volturno ed il dolore di Gattuso per la sorella

Il Napoli resta in attesa della data della semifinale di ritorno con l'Inter, che balla tra il 12 ed il 13 giugno con la richiesta d'inversione con Juventus-Milan invocata da parte dei nerazzurri e l'ok del Governo che ancora non è arrivato. Intanto ieri a Castel Volturno è stato il giorno dell'ennesimo tampone, il nono complessivamente, ma anche degli esami sierologici come da protocollo. La giornata però è stata diversa da tutte le altre e di grande tristezza per il lutto che ha colpito Rino Gattuso.

L'allenamento è stato diretto dal suo staff, dopo aver ricevuto la triste notizia della perdita della sorella Francesca, appena 37 anni, che da tre anni combatteva con una malattia. Già dopo Sampdoria-Napoli aveva dato segni di peggioramento e fu raggiunta da Rino subito dopo il fischio d'inizio, saltando anche le interviste di rito del post-partita. Ieri ha lasciato Castel Volturno per raggiungere Gallarate ed a fargli forza i centinaia di messaggi di vicinanza arrivati da personaggi e club di serie A, a partire da quelli del Milan e del club partenopeo: "Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca. Ti siamo tutti vicini con il cuore caro Rino".