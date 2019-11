Napoli, le contromosse di ADL: pronte azioni legali dopo ammutinamento

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli valuta le contromosse dopo l'ammutinamento, che il club azzurro interpreta anzitutto come un danno all'immagine. Per questo, scrive Il Mattino, il patron Aurelio De Laurentiis avrebbe messo sul piatto possibili azioni legali per i danni derivanti dall'atteggiamento dei suoi giocatori.

Rischio sponsor in fuga. Il presidente azzurro, scrive il quotidiano, avrebbe fatto sapere che c'è il rischio di perdere alcuni sponsor e per questo starebbe valutando ulteriori azioni di risarcimento. Non solo: ADL e i suoi avvocati penserebbero a una riduzione dell'ingaggio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali, in particolare la qualificazione alla prossima Champions League.