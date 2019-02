Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli lavora al futuro, oltre Marek Hamsik. Quali le mosse per la prossima stagione? Le ultime arrivano dalla redazione di Sky Sport. Il primo nome sulla lista è quello di Nicolò Barella, talento classe 1997 del Cagliari. Il centrocampista rossoblù è seguito da vicinissimo dal Napoli, che in Italia è la squadra che finora si è esposta di più per averlo: De Laurentiis si è già detto disposto a sborsare fino a 45 milioni per averlo, con i 50 posti come base d’asta dal presidente sardo Giulini. Operazione che già sarebbe stata possibile a gennaio, qualora Allan fosse passato al Psg: per questo motivo a giugno è possibile che il Napoli abbia una corsia preferenziale per il ragazzo.

Un’altra strada è quella che porta invece a Pablo Fornals, stella classe 1996 del Villarreal. Il profilo dello spagnolo, che ha indole più offensiva di Barella, intriga, in un’operazione che potrebbe ricordare quella condotta la scorsa estate con il Betis Siviglia per Fabian Ruiz, rivelatosi poi uno degli uomini in più del Napoli finora in stagione.