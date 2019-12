© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato di gennaio servirà al Napoli per ridisegnare la rosa in base alle necessità di Gennaro Gattuso. Necessità che sono be chiare nella testa della dirigenza partenopea. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport gli azzurri nella sessione invernale punteranno a trovare un terzino sinistro alternativo a Mariu Rui (Ghoulam è di fatto un separato in casa), un centrocampista che sappia ricoprire anche il ruolo di regista e una punta.

Sul fronte delle uscite ci sarà da monitorare, fronte Cina, la situazione di Mertens e Callejon. Entrambi sono in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non rinnoveranno. Qualora però dal gigante orientale dovessero arrivare offerte per i due l'addio potrebbe maturare con sei mesi di anticipo.