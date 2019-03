Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Un ballottaggio e un piccolo dubbio dopo la rifinitura in casa Napoli alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Red Bull Salisburgo. Partiamo dal primo. Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa non ha sciolto le riserve su chi scenderà in campo al fianco di Milik (la sua presenza dal 1' è certa). Insigne è largamente favorito, ma ad oggi non ci sono certezze sulla panchina di Mertens.

Tra i pali tornerà Meret. In difesa - senza Raul Albiol (infortunato), Koulibaly e Maksimovic (squalificati) - toccherà a Chiriches e Luperto, con Hysaj e Mario Rui come terzini.

Piccolo dubbio a centrocampo dopo la rifinitura: Fabian Ruiz ha concluso anticipatamente la partitella per una botta alla coscia sinistra. Ha abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe, ma non al meglio. Piccolo spiraglio a questo punto per Diawara al fianco di Allan. Sulle corsie laterale spazio a Callejon e Zielinski.

Probabile formazione - Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Milik.