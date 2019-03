Salisburgo, le ultime di formazione: Rose ha un solo dubbio in attacco

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

Due infortunati e uno squalificato. Marco Rose fa la conta del suoi per la sfida di domani contro il Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il suo Red Bull Salisburgo dovrà fare a meno dello squalificato Schlager e degli infortunati Junuzovic e Pongracic. "Domani ci saranno in campo anche dei giovani", ha annunciato Rose in conferenza stampa. Che poi ha ammesso che scenderanno in campo dall'inizio il classe '98 Mwepu e il 2000 Szoboszlai.

L'unico dubbio riguarda l'attacco: Gulbrandsen è entrato bene in partita al San Paolo e in questo momento è leggermente favorito su Daka per una maglia da titolare. Nessun dubbio in difesa, con Ramalho e Onguéné davanti a Walke e Lainer e Ulmer ad agire come esterni.

Red Bull Salisburgo (4-3-1-2) - Walke; Lainer, Onguéné, Ramalho Ulmer; Szoboszlai, Samassekou, Mwepu; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur.