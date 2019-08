© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo svincolato Fernando Llorente è sempre più vicino al Napoli. Come riporta FirenzeViola.it, l'intermediario dell'attaccante spagnolo, Frank Trimboli, oggi si è incontrato infatti con il ds partenopeo Giuntoli e altri dirigenti azzurri in un ristorante tra Coverciano e lo stadio Artemio Franchi. Trimboli ieri aveva avuto un summit anche con la Fiorentina, ma il club di De Laurentiis sembra molto più avanti per il classe '85.