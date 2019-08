Napoli, Lozano in pole: prossima settimana decisiva per chiudere l'affare

© foto di Imago/Image Sport

Come si legge sulle pagine de Il Mattino il messicano Lozano resta in pole per l'attacco del Napoli. Il club azzurro - si legge - è pronto a mettere a punto l'offerta al Psv (la richiesta iniziale è stata di 42 milioni) con le relative modalità di pagamento e l'intesa con l'attaccante (accordo per cinque anni intorno ai 4 milioni, bonus compresi, a stagione), anche se l'ultimo ostacolo da superare resta quello relativo ai diritti d'immagine. La prossima settimana può essere quella decisiva per chiudere una trattativa che va avanti da mesi.