© foto di Imago/Image Sport

C'è un problema per James Rodriguez. Il colombiano lunedì, salvo cambiamenti in corso, dovrà presentarsi a Valdebebas per la preparazione estiva con il Real Madrid, attualmente a Washington per la tournée americana. Difficile che il Napoli cambi idea e offra i 42 milioni - a titolo definitivo - chiesti da Florentino Perez. Per Il Corriere dello Sport ci sarebbero zero possibilità di accordo.

RITORNA IN AUGE LOZANO - Così il primo nome, dopo quello di James, è quello del messicano, con le trattative riaperte. Trovare un accordo con il PSV non sembra impossibile, più difficile farlo con Raiola. La chiave dell'eventuale trasferimento sarebbe quella di convincere l'agente.