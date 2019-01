© foto di Imago/Image Sport

Si attende il ritorno di Aurelio De Laurentiis dagli Stati Uniti per far sì che il mercato del Napoli si sblocchi. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere dello Sport l'obiettivo numero uno è Hirving Lozano, per il quale però il PSV non intende cedere per il momento e continua a chiedere 40 milioni di euro. Il Napoli, però, ci punta davvero e cercherà di strappare una prenotazione per giugno, giocando d'anticipo rispetto alla concorrenza perché sa che quello del messicano è il profilo giusto per carta d'identità e qualità di gioco e Carlo Ancelotti l'ha richiesto. Con l'arrivo del patron azzurro qualcosa sicuramente accadrà.