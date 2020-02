© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore del Napoli, a pochi minuti dal match contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo dare continuità di risultati per dire che siamo guariti. Oggi è importante, possiamo sfruttare i passi falsi degli altri. Speriamo di fare una grande gara. Ranieri ha tanta esperienza, ha allenato grandi club. Io l'ho avuto a Roma lo scorso anno, sa mettere in campo bene la squadra, è difficile fargli gol perché son là, tutti chiusi, pronti a ripartire. Sarà tosta".

Sugli spalti c'è il c.t. Mancini per Di Lorenzo. Cosa pensi di lui? "Merita tutti i complimenti. E' un ragazzo che in pochi anni è passato dalla C alla A, ora sta facendo un gran campionato. Spero che andrà all'Europeo perché lo merita".